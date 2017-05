Stel je vraag aan de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke

DEN HAAG - Altijd al een vraag willen stellen aan de burgemeester van Den Haag? Dat kan nu bij Omroep West. Donderdag gaat Omroep West mee op werkbezoek met Pauline Krikke. Rond de lunch zenden we op Facebook live een special uit waarin de nieuwe burgemeester publieksvragen beantwoordt.

Pauline Krikke werd 17 maart geïnstalleerd als burgemeester van Den Haag . Dat gebeurde tijdens een buitengewone raadsvergadering in het Haagse stadhuis. Ze is de opvolger van Jozias van Aartsen.Heb je ook een vraag? Vul hieronder het formulier in en misschien wordt jouw vraag gesteld aan burgemeester Krikke.