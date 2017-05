Woningen Finnenburg kort ontruimd vanwege verwarde man

Foto: Regio 15

DEN HAAG - De politie heeft dinsdagmiddag enkele woningen aan de Finnenburg in Den Haag moeten ontruimen vanwege een verwarde man. Die dreigde zichzelf iets aan te doen in zijn woning.

De man wilde zich volgens de politie waarschijnlijk iets aandoen na een ruzie in de relationele sfeer. Hoe de man zichzelf wilde verwonden kan de politie nog niet zeggen.



De verwarde man is uiteindelijk door de politie in zijn woning overmeesterd. Vanwege veiligheidsvoorschriften werden de omliggende woningen onruimd. Inmiddels is de omgeving weer vrijgegeven en zijn de bewoners weer terug naar huis gekeerd.