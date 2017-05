Partij voor de Dieren wil verbod voor drones boven natuurgebieden

DEN HAAG - De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid Holland wil een verbod voor het vliegen met drones boven natuurgebieden. De drones zorgen volgens de partij voor veel overlast voor vogels en andere dieren. De partij vindt dat het landelijk geregeld worden, want een goede regelgeving over drones ontbreekt vooralsnog.

'Drones zijn een hele nieuwe trend en je ziet dat we er in de wetgeving een beetje achteraan hobbelen', vertelt Bas Canton van de Partij voor de Dieren. 'Nu mag je niet in woonwijken vliegen, maar wel over natuurgebieden. Er moet beter gekeken worden waar het wel en niet kan.'Vanwege de geluidsoverlast en het gevaar dat een drone neer kan storen, vindt de partij het gevaarlijk dat ze over natuurgebieden heen mogen vliegen. In andere provincies zijn er wel al verdere provinciale regels over het gebruik van drones opgesteld. De provincie Zuid-Holland blijft daar volgens de partij in achter.Hobbyist Roy Storm gebruikt zijn drone juist graag zijn boven een natuurgebied als de Zuid-Hollandse duinen. 'Er lopen hier elke dag enorm veel mensen voorbij en ze zien allemaal hetzelfde. Met mijn drone kan ik ze een ander perspectief laten zien.' Hij vindt het dus maar niks dat het misschien verboden wordt om met drone over de duinen heen te vliegen.'Er is nog geen bewijs voor. Als er bewijs geregeld wordt dat aantoont dat we schade aanrichten, dan zal ik er natuurlijk mee stoppen. Maar dat is niet het geval.' Storm blijft dus, tot de regelgeving veranderd, met zijn drone boven de duinen op zoek naar het perfecte shot.