Robin Haase uitgeschakeld in dubbelspel Roland Garros

DEN HAAG - Robin Haase is er dinsdag niet in geslaagd de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros te bereiken. De Hagenaar was met de Brit Dominic Inglot niet opgewassen tegen Treat Huey uit de Filipijnen en de Oezbeek Denis Istomin. Haase en Inglot verloren met 6-7 (10) 6-3 3-6.





Jean-Julien Rojer is wel een ronde verder. De Nederlandse tennisser en zijn Roemeense partner Horia Tecau versloegen in hun eerste partij het Braziliaanse/Argentijnse tweetal Thomaz Bellucci/Carlos Berlocq met 6-2 6-1. Rojer en Tecau zijn in Parijs als elfde geplaatst.Haase haalde wel de tweede ronde van het enkelspel. Hij neemt het daarin woensdag op tegen de Spanjaard Rafael Nadal. Ook de Wateringse Kiki Bertens doorstond de eerste ronde in Frankrijk. Zij speelt in de volgende ronde tegen Cathrine Bellis.

