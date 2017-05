PvdA eist ingrijpen bij woningbouwcorporaties na falen schimmelaanpak

DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet het Rijk vragen om in te grijpen bij de Haagse woningbouwcorporaties. Vooral HaagWonen en Vestia komen hun beloften niet na om schimmelwoningen te saneren. En daarom is voor de PvdA in de Haagse gemeenteraad de maat nu vol. ‘Ik ben echt pissed off’, zegt raadslid Rajesh Ramnewash.

De sociaal-democraat wijst erop dat er in de stad en de politiek al lang zorgen leven over de schimmelwoningen . Daarom werd dit thema een belangrijk onderwerp in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Die zouden grote hoeveelheden woningen gaan saneren. Maar in de praktijk is dat er nog niet van gekomen.Volgens Ramnewash reageren de corporaties verder ook nauwelijks op klachten van bewoners bij corporaties. Pas als de politiek of bewonersorganisaties zich ermee gaan bemoeien , komen ze in actie. ‘Mensen vinden nog steeds dichte deuren. Ik mis de urgentie bij de corporaties. Kinderen zijn ziek, mensen hebben last van astma. Dat maakt me zo ontzettend boos’, foetert het raadslid.Waar corporaties huurders op straat zetten als zij niet betalen, heeft de gemeente nauwelijks mogelijkheden om in te grijpen bij corporaties als die hun verplichtingen niet na komen, zegt de PvdA’er. ‘Huurders worden uit hun woning gegooid en krijgen geen respijt. De corporaties doen niets en worden niet aangepakt.’Vandaar dat hij nu wil dat verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) een bijzondere stap neemt. In de Woningwet voor gemeenten staat dat ‘de minister in het belang van de volkshuisvesting een corporatie een aanwijzing kan geven om een of meer handelingen te verrichten of na te laten’.Ramnewash gaat donderdag in het debat in een commissie van de gemeenteraad over de Haagse woonvisie eisen dat de wethouder er bij de bewindsman op gaat aandringen dat een externe commissie gaat onderzoeken of de corporaties de afspraken zijn nagekomen. Zo niet, dat moet de minister via zo’n aanwijzing daar toch voor zorgen.De PvdA’er erkent dat dit een bijzondere oproep is. ‘Dit gebeurt tot nu toe zelden, omdat de meeste corporaties de afspraken wel nakomen. Maar hier dus niet. Ik vraag me echt af of we elkaar nog wel serieus kunnen nemen. De corporaties moeten gaan leveren. Ik heb genoeg van de excuses.’