D66 Den Haag: 'Hack de gemeente'

Archief - ANP

DEN HAAG - D66 daagt 'ethische' hackers uit de gemeente Den Haag te hacken. De partij wil zo testen waar de zwakke plekken van de beveiligingssystemen van de gemeente zitten. Ze denken daarmee criminele hackers een stap voor te zijn.

'We willen op deze manier voorkomen dat er privacygevoelige informatie van bijvoorbeeld inwoners op straat komt', zegt raadslid Daniel Scheper over de oproep tot ethisch hacken. In een onlangs gepubliceerd Rekenkamerrapport werd gewaarschuwd dat de informatiebeveiliging bij verschillende overheidsinstanties niet op orde is.



De partij ziet geen directe aanleiding om te veronderstellen dat Den Haag slecht beveiligd is, maar wil eventuele problemen graag voor zijn en vindt dat de overheid voorop moet lopen in dit soort zaken. De partij denkt voor de proef aan een samenwerking met de Haagse Hogeschool die in 2015 genomineerd werd voor de Cyber Security Award. De partij heeft het college schriftelijk gevraagd of het bereid is een openbare ethische hackproef te doen.







