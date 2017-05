ROC Mondriaan kiest uitblinker: sportstudent met eigen fitnessbedrijf

DEN HAAG - Nebi Tasbas (20) uit Poeldijk is Dé Mondriaan Uitblinker 2017 van het ROC Mondriaan. De student aan de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen is volgens de jury een gedreven en verbindend student die al een breed netwerk en zelfs een eigen bedrijf voor stoelyoga en cardio heeft.

'Nebi komt altijd op de fiets naar school, door weer en wind', schrijft zijn docent die hem heeft genomineerd. 'Regelmatig verzorgt hij workshops voor grote groepen mensen die hij bewust maakt van hun ademhaling.'



De Uitblinker werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een gala op het Mondriaan in Den Haag. Dertien scholen die onderdeel zijn van het ROC Mondriaan schoven hun uitblinker naar voren. Voorzitter Pierre Heijnen van het bestuur van het ROC maakte de top 3 bekend.



'Wordt nogal eens op mbo neergekeken'



Puck van Deursen (19) van de School voor Toerisme en Recreatie werd tweede. Zij werd vooral geroemd omdat zij zo enorm enthousiast over haar opleiding is, terwijl zij 'uit een milieu komt waar nogal eens op het vmbo en mbo wordt neergekeken', aldus het juryrapport, 'en ze zet zich met succes in om te bewijzen dat dat onzin is’.



Derde werd Sheldon Madirsan (23), student aan de School voor Verzorgende. Hij zet zich als ontvanger van een donorlever volgens de jury 'graag in om mensen in zijn omgeving te laten registeren als donor en spreekt daarvoor ook groepen toe die hij dan ook zijn persoonlijke verhaal vertelt.'