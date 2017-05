Ruim 600 hennepplanten gevonden in pand Katwijk

Hennepkwekerij Katwijk (foto: Politie Katwijk)

KATWIJK - Maar liefst 600 hennepplanten zijn dinsdagmiddag door de politie gevonden in een pand in Katwijk. De politie werd getipt door de verhuurder die vermoedde dat er hennep werd gekweekt in een van zijn panden.





De verhuurder schakelde de politie in en samen zijn zij het pand binnengetreden. Daar vonden ze de honderden hennepplanten. De kwekerij is ontmanteld en er zal na onderzoek een proces verbaal worden opgemaakt tegen de huurder en eigenaar van de wietplantage. Waar de kwekerij zich precies bevond is onduidelijk.

