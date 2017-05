33-jarige Hagenaar opgesloten in bestelbus na inbraak

Autodiefstal (foto: Archief)

POELDIJK - Een oplettende getuige heeft in Poeldijk een autodief opgesloten in de auto waarin hij had ingebroken. De autokraker brak in de nacht van maandag op dinsdag in bij een bestelbus aan de Jan Barendselaan. De getuige besloot de inbreker in en op te sluiten.





De recherche doet nog onderzoek naar de auto-inbraak, dat meldt de politie.



Hij sloot de deuren van de bestelbus zodat de inbreker, een 33-jarige Hagenaar, niet meer kon ontsnappen. Niet veel later werd de autodief door de politie aangehouden.De recherche doet nog onderzoek naar de auto-inbraak, dat meldt de politie.

