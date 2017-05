SP wil opheldering over rolstoeltoegankelijkheid bussen

DEN HAAG - De rolstoeltoegankelijkheid van het openbaar busvervoer is nog lang niet optimaal. Dit blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. In het onderzoek voerden rolstoelgebruikers als mystery guests 450 testritten uit. Bij acht procent van de pogingen kwam de rolstoelgebruiker niet naar binnen en vertrok de bus zonder hem of haar. De SP Zuid-Holland maakt zich zorgen en vraagt Gedeputeerde Floor Vermeulen om opheldering.

Sinds 2012 moet 98 procent van alle bussen rolstoeltoegankelijk zijn. Volgens het onderzoek is de automatische rolstoelplank nog te vaak defect of biedt de buschauffeur onvoldoende assistentie bij het betreden, plaatsnemen of verlaten van de bus. Naast de acht procent die de bus helemaal niet in kwam, werd nog eens veertien procent niet naar behoren geholpen door de buschauffeur.Het onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens is gedaan in heel Nederland. Wat dat zegt over de situatie in Zuid-Holland wordt uit het rapport niet duidelijk. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst is geschrokken en wil snel opheldering over de stand van zaken bij de busbedrijven in Zuid-Holland.