Gouds publiek blijft ijskoud onder grappen cabaretier Ronald Snijders

Cabaretier Ronald Snijders en Kees van der Graaf van Stichting FSHD (foto: Johnbert Dijker)

GOUDA - Het was zweten vanavond in de Goudse schouwburg voor caberatier Ronald Snijders. En niet omdat het zo warm was, maar omdat het publiek totaal niet reageerde op zijn grappen.

Snijders was uitgenodigd door de stichting FSHD om op te treden in Gouda in verband met het 20-jarig bestaan van de stichting. De stichting zet zich in voor mensen met de erfelijke spierziekte FSHD (facioscapulohumerale dystrofie), waarbij onder meer de spieren in het gezicht langzamerhand verlammen en er geen non-verbale communicatie meer mogelijk is.



Hoe Snijders dinsdagavond op de planken ook zijn best deed, er kwam geen lach of reactie van het publiek in de zaal op zijn grappen en kwinkslagen. De cabaretier begon te zweten en voelde zich per minuut ongemakkelijker worden op het podium.



Complot



Wat Snijders niet wist, was dat het publiek in een complot zat van de stichting FSHD. Er was afgesproken dat de mensen in de zaal de eerste tien minuten op geen enkele grap zouden reageren. De stichting wilde de cabaretier laten ervaren hoe het is als je door de spierziekte FSHD nergens meer op kunt reageren.



Na tien minuten werd de voorstelling stilgelegd en vertelde een vrouw in rolstoel die de spierziekte heeft wat er precies aan de hand was. Snijders kreeg het even te kwaad en moest huilen. Uiteindelijk kreeg hij van de voorzitter van de stichting FSHD een bos bloemen en werd de voorstelling voortgezet. En dit keer werd er wel gelachen!



Door: Redactie Correctie melden