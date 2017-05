West Wekker: Publiek laat cabaretier zweten en D66 daagt hackers uit

DEN HAAG - Goedemorgen! Goed geslapen? We hebben het belangrijkste nieuws van de afgelopen avond voor je op een rijtje gezet. Zo kreeg cabaretier Ronald Snijders zijn publiek in Gouda niet aan het lachen. Hij begon aan zichzelf te twijfelen, maar uiteindelijk bleek het om een vooropgezet plan te gaan. Verder daagt de D66 'ethische' hackers uit de gemeente Den Haag te hacken.

1. Gouds publiek blijft ijskoud onder grappen cabaretier Ronald Snijders Het was zweten gisteravond in de Goudse schouwburg voor cabaretier Ronald Snijders. Niet omdat het zo warm was, maar omdat het publiek totaal niet reageerde op zijn grappen.Nebi Tasbas (20) uit Poeldijk is Dé Mondriaan Uitblinker 2017 van het ROC Mondriaan. De student aan de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen is volgens de jury een gedreven en verbindend student die al een breed netwerk en zelfs een eigen bedrijf voor stoelyoga en cardio heeft.De ondergrondse afvalcontainers zijn een bron van ergernis voor sommige bewoners. Dit blijkt uit verschillende reacties in de rubriek Rake Vragen van Omroep West. Bij de Haagse markt wordt het afval niet in, maar naast de containers aangeboden. De lucht is soms niet te harden.D66 daagt 'ethische' hackers uit de gemeente Den Haag te hacken. De partij wil zo testen waar de zwakke plekken van de beveiligingssystemen van de gemeente zitten. Ze denken zo criminele hackers een stap voor te zijn.Liefst 600 hennepplanten zijn gistermiddag door de politie gevonden in een pand in Katwijk. De politie werd getipt door de verhuurder die vermoedde dat er hennep werd gekweekt in een van zijn panden.Perioden met zon, maar ook enkele stapelwolken. De wind ruimt naar het noordwesten en blijft zwak tot matig. De temperatuur loopt alweer op tot zo'n twintig graden, aan zee iets het iets koeler.