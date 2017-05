Prinses opent congres blinden en slechtzienden

Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet. (Foto: Archief)

DEN HAAG - Prinses Margriet opent maandagochtend 26 juni het internationale congres Vision 2017 in het World Forum in Den Haag.Tijdens dit congres delen wetenschappers hun kennis om de revalidatie van slechtziende en blinde mensen te verbeteren.

Aan het congres nemen ruim duizend wetenschappers en vertegenwoordigers uit meer dan veertig landen deel.



Prinses Margriet is beschermvrouwe van Vision 2020 Netherlands. Deze organisatie voert zelf geen activiteiten uit, maar probeert door samenwerking tussen Nederlandse organisaties de effectiviteit van de oogzorg te verhogen. Met een gezamenlijke aanpak hoopt de organisatie vermijdbare slechtziendheid en blindheid in Nederland en elders in de wereld zoveel mogelijk te kunnen terugdringen.



Door: Redactie Correctie melden