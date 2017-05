'Of we bunker uit Tweede Wereldoorlog willen? Natuurlijk!', gevaarte naar scoutinggroep

De bunker is woensdag uit de grond gehaald. (Foto: Renate Sonneveld)

'Takelen bunker is een 'klein dingetje' in vergelijking met werkzaamheden aan Rotterdamsebaan' (Foto: Renate Sonneveld)

Met een vrachtwagen werd het gevaarte weggebracht. (Foto: Renate Sonneveld)

'De zogenoemde tobruk - met het nummer DL13354 - is drie meter bij 2,5 groot', weet onze verslaggeefster. 'De naam Tobruk verwijst naar een stad in Oost-Libië. De bunker weegt 50.000 kilo. Er zit een deur in van 1.20 bij 1.80 meter en er kunnen twee of drie mensen in.'De bunker werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. 'Vroeger lag hier vliegveld Ypenburg. Dat werd aangelegd voor sportvliegtuigjes die hier vandaan vertrokken en werd in 1992 gesloten vanwege de aanleg van een nieuwbouwwijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit vliegveld ingezet voor oorlogsdoeleinden. 'Duitse parachutisten zijn hier geland. De bunkers waren nodig om dit te verdedigen.' De Duitsers wilden via vliegveld Ypenburg oprukken richting Den Haag om regeringsleden te pakken te krijgen, maar daar slaagden ze niet in.Henk Kronenburg van scoutinggroep Van Weerden Poelman is blij met de bunker. 'Het was een hele verrassing toen wij de vraag kregen of wij interesse hadden in deze bunker', vertelt hij. 'Natuurlijk, antwoordde ik. We hebben een mooie bestemming gevonden, samen met de gemeente Den Haag. In de geluidswal bij Ypenburg, vlakbij het vliegveldcomplex, zodat 'ie dichtbij de locatie komt te liggen waar ook echt gevochten is.'De bunker is nu nog open. 'Maar de bedoeling is dat 'ie afgesloten wordt om te voorkomen dat mensen er misbruik van maken. Wij krijgen de sleutel van de bunker en zorgen dat die netjes blijft en ongeschonden.'Volgens aannemer Simon Kok is het takelen van de bunker een 'klein dingetje' in vergelijking met de werkzaamheden aan de Rotterdamsebaan. 'Maar voor ons is dit wel bijzonder. Zo vaak kom je geen bunker tegen als je een nieuwe weg aanlegt.'