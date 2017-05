Burgemeester Van der Tak van Westland stapt op

WESTLAND - Burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland stapt op. Hij wordt voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, een belangenorganisatie van tuinders. Van der Tak begint op 1 oktober aan zijn nieuwe baan. Hij werd vorig jaar nog opnieuw benoemd voor een derde termijn van zes jaar.

Van der Tak is burgemeester van Westland sinds 2004. Daarvoor was hij wethouder van de gemeente Rotterdam. In diezelfde gemeente was hij daarvoor gemeenteraadslid van het CDA. Het is niet bekend wie Van der Tak gaat opvolgen.De burgemeester benadrukt dat zijn besluit niet makkelijk was. 'Burgemeester zijn van een dynamische gemeente als Westland, met al die zeer betrokken Westlanders, is een 'way of life'. Ik ben dankbaar dat ik dit ambt zo lang heb mogen bekleden en ben hier absoluut nog niet op uitgekeken', laat hij weten.'Soms komen er echter kans voorbij die je niet kunt laten liggen. Voorzitter zijn van de landelijke belangenorganisatie van de glastuinbouw, een sector die van enorme importantie is voor de wereld, is zo'n kans. Het moment van overstappen komt misschien niet goed uit, met alles wat er speelt in Westland, maar eigenlijk is er nooit een geschikt moment.'Het is het tweede vertrek uit de Westlandse politiek in korte tijd. Onlangs kondigde ook wethouder El Mokaddem aan op te stappen. Hij gaat na ruim vier jaar wethouderschap aan de slag bij tuinbouwbedrijf Coppert Cress