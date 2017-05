Tassen met koper ontdekt in auto, duo vast

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 22-jarige man man uit Alphen aan den Rijn is dinsdagavond, samen met een Rotterdammer, aangehouden vanwege het stelen van koper uit een bedrijfsgebouw aan de Lucas Bolsstraat in Nieuw-Vennep.

Uit meterkasten bleken koperen leidingen weggehaald. Die waren in tassen gestopt en die waren klaargezet om weg te halen.



Agenten ontdekten de tassen en besloten die te laten staan en de situatie in de gaten te houden. Toen rond 22.40 uur de tassen werden opgehaald door twee mannen in een auto, ging de politie achter hen aan.



Aan de kant gezet



Op de N207 werd de auto aan de kant gezet. In de auto werden de tassen met koper teruggevonden. Het duo is aangehouden en voor verhoor naar het politiebureau gebracht.



