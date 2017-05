Directeur schoonmaakbedrijf Vrolijk verdacht van miljoenenfraude

De inbeslaggenomen auto. Foto: Belastingdienst

DEN HAAG - De directeur van de Haagse onderneming Vrolijk Schoonmaakdiensten en zijn vrouw zijn dinsdag aangehouden op verdenking van belastingfraude voor een bedrag van 2 miljoen euro van 2011 tot nu. Het stel zou opzettelijk een verkeerde aangifte hebben gedaan voor hun uitzendbureau, schoonmaakbedrijf en administratiekantoor.

De FIOD heeft het huis van het echtpaar in Den Haag en verschillende bedrijven van het stel doorzocht. Daarbij werden naast de administratie, een Porsche Cayenne, schilderijen en geld in beslag genomen. Ook namen medewerkers van de dienst sieraden, waaronder tientallen dure horloges, mee.



Tip van Belastingdienst



De FIOD was het onderzoek begonnen na een tip van de Belastingdienst. Die zette na controles bij het uitzendbureau vraagtekens bij de juistheid van de aangiftes van de inkomstenbelasting, die waren ingediend door een administratiekantoor verbonden aan het uitzendbureau.



Weldoener



De directeur van het bedrijf staat bekend als een weldoener voor de maatschappij. Zo zet hij zich in voor diverse goede doelen. Hij is bijvoorbeeld voorzitter van de galacommissie van het Rode Kruisgala in Den Haag. Ook was hij voorzitter van het zakelijk platform van ADO Den Haag.