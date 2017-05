Agressieve buizerd valt mensen aan, bos gaat dicht

Buizerd (Foto: Joke Benschop)

LISSE - Het Zuid-Hollands landschap heeft besloten om het Keukenhofbos in Lisse per direct te sluiten. Het buizerdpaar dat in het bos aan het broeden is heeft nog meer mensen aangevallen. Voorlopig blijft het bos tot eind juni dicht.





'We zijn maandag nog gebeld door de politie dat zij ook meldingen hebben binnen gekregen van mensen die met bebloed hoofd het bos uit zijn gekomen. Dat heeft ons doen besluiten om het bos dicht te gooien. Met rood wit lint is het gebied nu afgesloten', zegt Mirjam Eikelenboom van Zuid-Hollands Landschap.



Risico te groot



Voorlopig zal het bos tot eind juni afgesloten blijven. Zolang het broedtijd is blijven de risico's te groot. 'Het zijn echt momentopnamen wanneer de buizerd aanvalt. Gisteren waren we er nog op zoek naar het nest, maar hebben we geen buizerd gezien. Waarschijnlijk zit het nest in een van de naaldbomen en dan is het nog lastiger te vinden'.



Volgens Eikelenboom valt de buizerd puur aan om je bang te maken zodat je zijn terrein verlaat. Toch kan zo'n aanval lelijk uitpakken. 'Als het gebeurt dan moet je vooral heel veel zwaaien met de armen en heel veel geluid maken'.





