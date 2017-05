Legaal graffiti spuiten om de aanleg van de Rotterdamsebaan wat mooier te maken

DEN HAAG - Leerlingen van het Stanislascollege in Rijswijk mochten woensdag legaal graffiti spuiten. Dat deden zij op een afscherming die bij de aanleg van de Rotterdamsebaan hoort.

De Rotterdamsebaan, de nieuwe ontsluitingsweg van Den Haag, verbindt knooppunt Ypenburg met de centrumring. En de aanleg van zo'n project is niet bepaald mooi te noemen. Het leidt tot wat visuele overlast zoals opengebroken wegen en bouwverkeer.Daarom werd er een houten afscherming geplaatst. Maar Marita van der Meer van het Stanislascollege vond ook die afscherming niet bepaald mooi. 'Ik fiets hier elke dag langs', vertelt de docente cultuur aan Omroep West. 'En op een dag dacht ik dat onze leerlingen die wand wel kunnen opleuken. Ik heb de aannemer gebeld en die was meteen enthousiast!'De leerlingen mochten zelf een ontwerp maken en die dan op de wand spuiten. Zo ook Joey, die vol creativiteit zijn eigen naam spuit. 'Ik mag dit legaal doen. Dat is echt heel leuk', lacht hij. De weg heet in de volksmond de Rotterdamsebaan, maar daar moet natuurlijk een Haags tintje aan gegeven worden. Daarom staat er, in fel groen/geel, Rottâhdamsuhbaan.