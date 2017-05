Wethouder: Den Haag schoner door ondergrondse afvalcontainers

Toch zijn er nog plekken waar nog wel overlast is . Maar dat komt dan vaak door ‘asociaal gedrag of onwetendheid’ van mensen die hun huisvuil of grof vuil verkeerd aanbieden, aldus de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) woensdagmorgen in een kort debat met de gemeenteraad over troep op straat.Dat debat was aangevraagd door raadslid Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. Hij is nog niet tevreden over de zogenoemde oracs (ondergrondse rest afval containers). Volgens hem komt het geregeld voor dat er ‘afvalbergen’ op straat liggen. Verder zouden mensen vroeg worden gewekt door het legen van de containers en zouden omwonenden gezondheidsproblemen hebben door de oracs.Andere partijen missen op de containers stickers waarop staat hoe groot de boete is als je afval verkeerd aanbiedt. En Cees Pluimgraaff van het CDA wees erop dat als de fractievoorzitter van zijn partij naar de gemeente belt over verkeerd aangeboden vuil, er snel wordt gereageerd. Maar als andere mensen uit de dat straat doen, het veel langer duurt.Revis verklaarde dat hij begrip heeft voor klachten, maar dat de oracs toch vooral een succes zijn en dat Den Haag er schoner door wordt. ‘In de tijd dat er nog vuilniszakken op straat werden gezet, was er veel meer overlast.’Volgens hem staat de gemeente ook open van suggesties van bewoners als die met betere plekken komen voor de containers. Maar dat er wel zorgvuldig onderzoek wordt gedaan voordat ze worden geplaatst, dus dat niet iedere suggestie van een burger kan worden overgenomen.Daarnaast wordt op dit moment ook onderzoek gedaan naar verbeteringen. Zo is een gedragswetenschapper ingeschakeld om te bekijken hoe het gebied rondom een container kan worden ingericht om te voorkomen dat mensen er troep naast zetten. Ook is er een proef waarbij bijvoorbeeld een bankstel dat illegaal naast een container wordt gezet, niet direct wordt verwijderd, maar wordt voorzien van een sticker dat de gemeente hard op zoek is naar de dader.De wethouder verklaarde ook dat handhavers van de gemeente hun best doen om mensen die troep naast een container zetten, op te sporen. Soms gaan ze zelfs in burger posteren om mensen op heterdaad te kunnen betrappen.Revis zei verder dat het wel de bedoeling dat is verkeerd aangeboden huisvuil binnen 24 uur wordt opgeruimd. ‘Vaak gebeurt dat zelfs sneller.’ Dat er sprake zou zijn van gezondheidsklachten is hem niet bekend. ‘Daarvan hebben we geen signalen binnengekregen.’ Ook zou het volgens hem niet zo zijn dat de reactietijd op verkeerd aangeboden huisvuil afhankelijk is van wie belt. De medewerkers van de gemeente die klachten behandelen, zouden daar niet op letten.Ondanks dat de wethouder zegt dat de containers dus goed werken, is de ChristenUnie/SGP nog niet tevreden. Grinwis wil dat het stadsbestuur nadenkt over 'onorthodoxe maatregelen' in de strijd tegen troep op straat.Het raadslid: 'Blijkbaar is de pakkans niet groot genoeg, de hoogte van de boetes niet afschrikwekkend genoeg, maar ontbreekt ook de wil om de buurt schoon te houden. Dit leidt ertoe dat mensen tóch spullen bijplaatsen. Het is tijd om dit harder en inventiever aan te pakken. We vragen het college na te denken over bijvoorbeeld hogere boetes, maar ook manieren om commitment onder bewoners te creëren om de buurt schoon te houden.'