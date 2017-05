Fotogenieke octopus naar Sea Life: 'Hier zijn we trots op'

De Wunderpus photogenicus (Foto: Sea Life)

DEN HAAG - Sea Life Scheveningen heeft er een nieuwe inwoner bij. Het gaat om de 'Wunderpus photogenicus'. Het is een vrouwtje. De 'Wunderpus photogenicus' is te herkennen aan de erg lange armen, het kleine lijf en ogen op lange stelen.

De octopus, die zich voedt met schaaldieren, is bruin met wit gekleurd en kan ongeveer 42 centimeter groot worden. Het vlekkenpatroon is uniek en dus bij iedere octopus anders.



'Er is een gloednieuw aquarium gebouwd voor de komst van deze 'Wonderpus', laat hoofd dierenverzorging Marjolein Kemna van Sea Life weten. 'Ze heeft twee weken mogen wennen zonder zichtbaar te zijn voor de bezoekers. We zijn er trots op dat we zo’n mooie octopus in Nederland mogen verwelkomen.'





