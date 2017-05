Westland verliest met Van der Tak 'man van het volk'

WESTLAND - Twaalf jaar lang was Sjaak van der Tak (61) burgemeester van de gemeente Westland. Hij begon op het moment dat de verschillende gemeenten in het Westland in 2004 fuseerden. Op dat moment was de CDA’er onder meer al raadslid en wethouder Verkeer en Vervoer in Rotterdam geweest.

Van der Tak ontpopte zich in het Westland als een geliefd burgemeester. 'Tijdens de feestweken was altijd op straat tussen de mensen te vinden', zegt Richard Vroom van mediapartner WOS. 'Hij kent ook enorm veel mensen en wordt in de volksmond ook wel ‘onze Sjaak’ genoemd.’Van der Tak staat ook bekend als groot sportliefhebber. Tijdens de jubileumuitzending van WOS Sport was hij begin mei zelfs even geen burgemeester maar sportverslaggever Een moeilijk periode voor Van der Tak was de Wateringse asbestbrand . In januari 2015 kwam bij een grote brand in een bedrijfspand veel asbest vrij dat neerkwam in een wijk vlakbij. De afhandeling van de schoonmaak daarvan kwam hem op veel kritiek te staan. ‘De conclusie in dit dossier was uiteindelijk een beetje dat de gemeente niet zoveel te verwijten viel, maar dat de regelgeving ontoereikend was’, weet Vroom.Van der Tak schuwt de media niet en is ook niet bang om zich af en toe duidelijk uit te spreken, bijvoorbeeld via Twitter. Dat wordt vooral duidelijk bij een rel rond het vermeende lekken van stukken door de lokale partij Westland Verstandig . Van der Tak en fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig botsten regelmatig stevig.In 2010 stelde Van der Tak zich verkiesbaar als partijvoorzitter van het CDA , maar die verkiezing verloor hij. ‘Hij wilde dat in deeltijd doen omdat hij zijn burgemeesterschap niet kwijt wilde’, zegt Vroom. ‘Ik kan me voorstellen dat hij het voorzitterschap bij LTO Glaskracht eigenlijk ook wilde combineren met zijn burgemeesterschap, maar dat dat niet kon.’