Curt Fortin morgen piemelnaakt op televisie: 'Ik ben heel zenuwachtig'

DEN HAAG - De Haagse acteur, presentator en schrijver Curt Fortin heeft al heel wat meegemaakt. Hij was onder meer op televisie bij BNN, RTL, de NTR en Nickelodeon. Ook dook hij geregeld op bij Radio en TV West, al dan niet aan de zijde van Debby Roukens. Maar morgen, donderdag, is hij wel héél duidelijk in beeld. Dan is hij te zien in het programma Adam zoekt Eva Vips, waarin hij op een tropische eiland naakt op zoek gaat naar een (eveneens naakte) vriendin.

Twee weken geleden gaf de Haagse dj Sterretje uit Oh Oh Cherso zich al bloot in het programma. Ook hij was zenuwachtig, vooral toen hij zijn boxer uit moest doen voor de camera's . Vorige week was zwemster Inge de Bruijn te zien en nu is het dus de beurt aan Fortin. Maar zonder slag of stoot gaat dat niet. 'Ik ben echt heel zenuwachtig', giechelt hij. 'Ik heb al dagen last van mijn maag en mijn stem doet ook al vreemd.'Maar wist hij dan niet waar hij aan begon? 'Jawel', zegt hij tegen Omroep West, 'De ervaring op het tropische eiland zelf was zo geruststellend dat ik mij geen zorgen hoef te maken, maar tegelijkertijd is het heel spannend. Vraag mij niet waarom, geen idee. Misschien moet ik doctor Phil bellen.'Grote vraag is natuurlijk: heeft hij iemand ontmoet? 'Mijn familie is ook al zo nieuwsgierig. Ze vroegen allemaal of ik iemand gevonden had en hoe ze eruit zag. Ik mocht helaas niet heel veel vertellen. Ik heb ze gezegd dat ze morgen gewoon maar moeten gaan kijken.'Zelf gaat Curt Fortin thuis op de bank de naakte waarheid bekijken, samen met een aantal vrienden. We proberen het nog een keer: zit er dan ook een vrouw naast hem op de bank? (lacht) 'Dat mag ik natuurlijk niet zeggen, echt niet.' Helaas. Fortin wil wel loslaten dat hij op een beamer gaat kijken. 'Ja, ik moet het natuurlijk wel iets groter projecteren, anders maak ik geen indruk', grapt de presentator, met toch een tikje zenuwen in zijn stem.Is dat echt nodig? 'Gelukkig blaast televisie dingen altijd op', pareert hij de vraag. 'Maar serieus, je moet echt even gaan kijken. Ik heb de aflevering zelf al gezien en ben best onder de indruk van hoe mooi het is. Toen ik het terugzag dacht ik wel: nou nou, alles komt aan bod. Er wordt echt niks aan de verbeelding overgelaten. Maar het is wel mooi en smaakvol en het ziet er heel natuurlijk uit.'Toch is het nog steeds de vraag waarom iemand in hemelsnaam poedelnaakt voor de ganse natie in beeld zou willen verschijnen. 'Ach, ik heb er helemaal geen moeite mee. De beleving, de ervaring, het moment dat je mensen ontmoet onder hele andere omstandigheden dan normaal... ik vind het heel bijzonder. Ik houd überhaupt van mensen en vind het allemaal heel interessant.'Bang voor de reacties is hij niet. 'Nee, het maakt het juist spannend dat het voor de nationale televisie is. Dan gaan er juist reacties van mensen komen en dat vind ik interessant. Die ervaring is voor mij waardevoller dan wat mensen van mij vinden.'Doet hij dan soms mee aan het programma uit opportunisme, om nog bekender te worden? 'Nee joh, ik doe dit werk al 15 jaar. Ik ben al 38, daarvoor heb ik het niet nodig. Echt niet. En als ik het ooit een keer moet doen, dan is het nu. Want hierna valt alles uit elkaar', zegt hij schertsend.Vorige week was in het RTL5-programma zwemster Inge de Bruijn te zien. Zij hield aan het programma geen partner over. Had Curt Fortin dan niet liever met haar op het eiland gezeten? Die vraagt tovert een lach op het gezicht van de Hagenaar. 'Weet je wat het mooie is? Ik had Inge nog nooit ontmoet, tot dat we samen een fotoshoot hadden voor Adam zoekt Eva Vips.'Maar is zij wellicht 'relatie-materiaal' voor hem? 'Ik vond haar wel helemaal te gek, het klikte meteen', zegt Fortin enthousiast. 'En het is wel een knappe vrouw. Voor 48, met zo'n lichaam? Ja, daar teken ik wel voor.' Dat klinkt enthousiast, maar voer voor de roddelbladen wordt het niet. 'Nee hoor, dat is een iets te grote vrouw voor mij. Ik ben maar 1 meter 75. Zij is écht te groot voor mij.' Of hij in het programma wel iemand aan de haak slaat, dat blijft dus spannend tot morgenavond. Dan is het programma om half negen te zien op RTL5.