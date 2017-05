Bouw 200 nieuwe woningen in Delft kan beginnen

Foto: Google Street View

DELFT - De bouw van 200 nieuwe woningen in Delft gaat binnenkort beginnen. Het bedrijventerrein aan de Schieoevers gaat de komende jaren plaatsmaken voor de woonhuizen. Daarover heeft de gemeente Delft een overeenkomst ondertekend met de projectontwikkelaar.

Op de plek van het bedrijventerrein aan de zogeheten Schieoevers komen huizen voor studenten, starters, gezinnen en senioren. De nieuwbouw biedt ook aan bedrijven in de omgeving ruimte om uit te breiden en aan te passen. De locatie is inmiddels bouwrijp gemaakt en voorzien van een nieuwe aanlegsteiger voor bezoekers van De Porceleyne Fles.



Wat er naast de 200 woonhuizen nog meer in het Schiegebied moet komen moet nog verder worden ingevuld. In elk geval moeten wonen, werken en recreëeren daar samenkomen. De metamorfose van het Delftse schiegebied maakt deel uit van een landelijk plan, dat het dreigende woningtekort moet oplossen. Alleen al in Zuid-Holland moeten er de komende jaren 240.000 huizen bijkomen.