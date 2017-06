Mandoline orkest zoekt gitaristen!

DEN HAAG - Het Zoetermeers Mandoline Orkest “Euromusica” bestaat dit jaar 70 jaar. Euromusica is een orkest met verschillende stemmen, 1e en 2e mandoline, mandola’s en gitaar. En ze zijn hard op zoek naar versterking!

"Mandoline wordt soms als oubollig gezien, maar dat is niet waar, volgens Anneke Teunissen van het Orkest. We spelen ontzettend leuke en mooie muziek. We treden regelmatig op in woon- en zorgcentra en verpleegtehuizen in Zoetermeer en omgeving. En de bezoekers vinden het prachtig en genieten."



Het Zoetermeerse mandoline orkest is al een tijdje op zoek naar gitaristen. Anneke: "Helaas hebben we maar één gitaar! En we zouden er zo graag een paar gitaristen bij hebben. En één basgitaar zou ook fantastisch zijn. Ik heb al aanplakbiljetten opgehangen bij het CKC en pas een muziekschool voor gitaar benaderd, maar helaas nog steeds zonder resultaat."



Ben jij de gitarist die het mandoline orkest zoekt? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl





