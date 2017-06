IN BEELD: Den Haag in Stijl, Mondriaan in de stad

DEN HAAG - Ben je de afgelopen maanden weleens in Den Haag geweest? Dan is het je vast niet ontgaan dat de stad een make-over beleeft.

Gebouwen, trappen, winkelstraten en etalages zijn omgedoopt tot Mondriaan-kunstwerken. We zetten een aantal leuke vondsten op een rij. Houd ons Instagram-account in de gaten voor meer #MijnMondriaan en kijk op 17 juni de WestDoc over 100 jaar De Stijl op Omroep West! Ondernemers die hun pui versieren krijgen van de gemeente een Mondriaan-tas met materiaal. Die ziet er zo uit!Zo'n tas leent zich natuurlijk ook prima als je geen zin hebt om meer dan één deel van je raam te beplakken..Had je deze trap al gespot?