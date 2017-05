Concert in ADO-stadion met Hollandse hits geannuleerd, te weinig animo

DEN HAAG - Het concert 100% NL SPEELT LIVE dat deze zomer zou worden gehouden in het Kyocera-stadion in Den Haag, gaat niet door omdat er te weinig belangstelling voor is. Dat schrijft het gelijknamige radiostation op zijn website.

Het concert met Nederlandstalige muziek zou in vier Nederlandse steden worden gehouden. Het was de bedoeling dat er live gezongen zou worden door de beste zangers van Nederland. 'Er is gebleken dat er in de regio's niet voldoende animo is voor het evenement. Hierdoor is het niet mogelijk om de entourage neer te zetten en de kwaliteit te bieden die van dit concept wordt verwacht', meldt het radiostation. Iedereen die een kaartje voor het evenement heeft gekocht is inmiddels op de hoogte gebracht en krijgt zijn geld terug. Het concert is geen initiatief van het radiostation 100% NL. De zender leende alleen zijn naam aan het initiatief.