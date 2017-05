Sjaak van der Tak vertelt waarom hij weggaat als burgemeester van Westland

DEN HAAG - Burgemeester Sjaak van der Tak kondigde woensdag zijn vertrek aan. Na ruim twaalf jaar verlaat hij zijn burgemeesterpost in Westland om voorzitter van LTO Glaskracht te worden. Van der Tak is woensdagavond te gast bij Radio West om zijn besluit uitgebreid toe te lichten.

Tussen 18.00 en 19.00 uur is hij te gast in het programma Studio Haagsche Bluf. Presentator Tjeerd Spoor praat dan met hem over zijn nieuwe stap en blikt terug op de gebeurtenissen tijdens zijn burgemeesterschap.Radio West is in de ether te beluisteren op 89.3 FM en DAB+ en zit bijna overal op de kabel. Alle ontvangstinformatie vind je hier