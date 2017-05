TBS en cel geëist tegen 'hese' verdachte taxi-overvallen

Weer een taxichauffeur overvallen in Leidschendam (foto: Marofer)

DEN HAAG - Ongeveer een jaar geleden kregen drie verschillende taxichauffeurs in Leidschendam-Voorburg een pistool op hun hoofd gezet door een klant met een opvallend hese stem: ze moesten hun geld, mobieltje en autosleutels afgeven. Laat de ontkennende verdachte Rachen R. (23) vanmorgen nou juist met zo'n raspende hese stem ontkennen bij de Haagse rechtbank: 'Ik ben niet de persoon die dit heeft gedaan, ik ben het absoluut niet geweest, honderd procent!'. Toch hoorde hij TBS met dwangverpleging en vijf jaar gevangenisstraf eisen voor de drie taxi-overvallen.

Op 31 mei stapte een klant in een taxi bij station Hollands Spoor. Aan het eind van de rit in Leidschendam vroeg hij met hese stem of de chauffeur terug had van een briefje van vijftig. Toen de chauffeur z'n portemonnee pakte, kreeg hij een pistool tegen z'n hoofd en moest hij knip, mobieltje en de sleutel van zijn taxi afgeven.



De volgende nacht verging het een andere chauffeur in Voorburg net zo, en weer twee nachten later nog een taxi-chauffeur in Leidschendam. De grootste geldbuit bedroeg 600 euro. De chauffeurs moesten uitstappen en bleven hulpeloos achter, zonder mobieltje, hun taxi op slot gedaan door de dader die er te voet met sleutels vandoor ging.



Man uit Alphen





Verdachte, officieel woonachtig in Alphen, kwam in beeld toen een beveiliger van een winkelcentrum in Leidschendam hem herkende in het signalement van de dader in de media. R. werd garresteerd in de Leidschendamse woning van een vriendin waar hij zich in een kast had verstopt.



De politie vond in of bij die woning ook een pistool, en portemonnee's van de slachtoffers. Rachen R. beroept zich grotendeels op zijn zwijgrecht. Hoewel verdachte niet meewerkte aan een pyschiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum, gaat de aanklaagster er vanuit dat er nog steeds sprake is van een geestelijke stoornis bij hem.





Eerder al jeugd-TBS



Nog steeds, want verdachte kreeg voor eerdere strafbare feiten een jeugd-tbs-maatregel. In april vorig jaar zou hij personeel van de inrichting waarin hij die maatregel destijds uitzat, nog meer dan 150 keer telefonisch hebben bedreigd, zo verwijt de aanklaagster hem nu eveneens.



R. ontkent ook die telefoontjes te hebben gepleegd, maar hij was door inrichtingswerkers herkend aan...zijn hese stem. Advocaat Y. Moszkowicz vraagt niettemin vrijspraak voor alles. Hij bracht een oom van verdachte mee die als getuige verklaarde dat R. tijdens de overvallen bij hem logeerde en dus niet de dader kon zijn. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.



