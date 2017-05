Kiki Bertens blijft steken in tweede ronde Roland Garros

WATERINGEN - Tennisster Kiki Bertens is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De 25-jarige Wateringse moest woensdagmiddag in Parijs buigen voor de Amerikaanse tiener Catherine Bellis: 3-6, 6-7. Daarmee kon Bertens haar glansrijke optreden van vorig jaar, toen ze de halve finale haalde in het Franse Grand Slam-toernooi, niet evenaren.

Bertens, die in de eerste ronde afrekende met Ajla Tomljanovic , en afgelopen weekend nog zegevierde in het Duitse Neurenberg , maakte in de openingsset maar liefst 22 onnodige fouten. Het leidde tot setverlies voor de nummer 18 van de wereldranglijst. De 18-jarige Bellis, die dertig plaatsen lager staat dan Bertens, hield het hoofd koel.In de tweede set braken beide speelsters elkaar over en weer. Er moest uiteindelijk een tiebreak aan te pas komen. Die verliep niet bepaald volgens plan voor Bertens. Ze legde het met 7-5 af tegen de Amerikaanse Bellis, nadat ze zelfs met 6-1 achter had gestaan.Een jaar geleden beleefde Bertens een sprookje met het bereiken van de halve finale op Roland Garros. Daarin moest ze haar meerdere erkennen in de Amerikaanse wereldster Serena Williams, maar toch overheerste bij Bertens trots over haar topprestatie . Bertens werd vier dagen later door de gemeente Westland gehuldigd in haar oude basisschool