OM eist in hoger beroep tien jaar cel en tbs voor Goudse 'afwasmoord'

Foto: Monica Overdijkink

GOUDA - Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep woensdag tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geeist in de zaak van de Goudse 'afwasmoord'. Een 49-jarige man uit Gouda zou daarbij in mei 2015 zijn huisgenoot hebben doodgestoken, na een ruzie over de vaat.





Het OM rekent de B. zijn daad zwaar aan. 'Verdachte heeft twee kinderen



'Verdachte moet behandeld worden'



Uit onderzoek is gebleken dat de man een psychische stoornis heeft. Daarom vindt het OM hem verminderd toerekeningsvatbaar.



Omdat de verdachte niet mee wilde werken kan niet worden ingeschat of er een kans op herhaling is. Toch denkt het OM zeker te weten dat de man in herhaling zal vallen als hij niet behandeld wordt. Op 14 juni doet het hof uitspraak.



De verdachte was eerder al veroordeeld tot acht jaar cel en tbs. Volgens verdachte Igon B. handelde hij uit zelfverdediging. Maar volgens het Openbaar Ministerie is daar geen sprake van.