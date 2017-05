Burgemeester Krikke van Den Haag wil sneller huisverbod bij huiselijk geweld

DEN HAAG - Bij huiselijk geweld moet er vaker een huisverbod ingezet worden, ook als er nog geen geweld is gebruikt. Dat wil burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Ze gaat hierover afspraken maken met politie, justitie en welzijnsorganisaties.

Het aanpakken van huiselijk geweld is de komende jaren één van de speerpunten van Krikke. Tijdens haar installatie op 17 maart liet ze dit al aan de gemeenteraad weten.'Huiselijk geweld is één van de meest fnuikende en ontregelende zaken die je mee kan maken', zei Krikke tijdens een vergadering van de Haagse gemeenteraad over haar veiligheidsbeleid. 'Voor kinderen is het traumatisch als ze zien hoe één van de ouders wordt mishandeld of als kinderen zelf worden mishandeld. Vaak zie je dat kinderen dit meenemen als ze volwassen worden en geweld als communicatiemiddel gaan gebruiken.'De landelijke cijfers van huiselijk geweld zijn 'schokkend', vindt de burgemeester. 'Per duizend inwoners is er zes keer sprake van huiselijk geweld. En eenderde van alle moorden die gepleegd wordt in ons land, vindt plaats in huiselijke kring.'Krikke vindt dat een huisverbod sneller ingezet moet worden, ook preventief dus als er nog geen geweld is gepleegd. 'Soms wordt een gezinssituatie steeds dreigender', legt ze uit. 'Dat wordt opgemerkt door bijvoorbeeld huisartsen of schoolartsen. Moet je dan wachten tot het escaleert? Het inzetten van een huisverbod betekent dat je het gezin uit elkaar haalt, maar ook dat de hulpverlening opstart. Die kan voorkomen dat de situatie escaleert.'Hiernaast wil ze onderzoeken hoe ze de recidive kan terugbrengen. 'Je ziet nu dat na een huisverbod ongeveer twintig procent in herhaling vervalt. Ik wil onderzoeken hoe dat kan, zodat we hier grip op kunnen krijgen.'