Politieman lekte infomatie aan motorclub Satudarah: acht maanden cel geëist

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist acht maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk tegen een voormalige wijkagent uit Zoetermeer (55). De agent zou onder politie-informatie gelekt hebben aan motorclub Satudarah. Hij had als politieman juist de taak de motorclub in de gaten te houden.

Daar moest hij zich twintig procent van zijn werktijd mee bezighouden. De wijkagent in de Zoetermeerse wijk Meerzicht was bijzonder enthousiast over deze taak. Hij zou zelfs gevraagd hebben of hij er niet zijn volledige dagtaak van mocht maken. Tijdens de rechtszitting was de 55-jarige Zoetermeerder afwezig. Hij had ook geen advocaat in de arm genomen.De rijksrecherche startte in 2014 een onderzoek naar de politieman, nadat er een anonieme tip binnenkwam dat hij vertrouwelijke politie-informatie zou lekken. De agent werd door rechercheurs afgeluisterd en geobserveerd, en in april 2015 aangehouden. Volgens het OM had hij op verzoek van belangrijke Satudarahleden in de Haagse regio gezocht naar informatie in het politiesysteem. Dan ging het bijvoorbeeld over iemand die binnen Satudarah al enkele weken gemist werd, en waarvan ze niet wisten waar hij uithing.De politieman erkende na zijn aanhouding dat hij gegevens gedeeld had met Satudarah, maar volgens hem ging het over 'niet-cruciale' informatie. Die had hij verstrekt als wisselgeld, om aan veel belangrijkere informatie over de motorclub te komen. Het OM beschuldigt de man ook van meineed over zijn contacten met de leden. Hij zou niet de volle waarheid verteld hebben over zijn ontmoeting met een lid van Satudarah in de McDonalds in Zoetermeer.Volgens de officier van justitie werd de wijkagent teveel gefascineerd door de motorwereld. 'Daardoor is hij op een glijdende schaal beland, en stond hij te dicht op de Satudarah leden.' De agent zou zijn eigen motorclub opgericht hebben, en bestelde de motorvesten daarvoor bij een lid van Satudarah, vertelde de officier tijdens de rechtszitting.Ze beschuldigt de man er ook van dat hij informatie uit het politiesysteem lekte naar een oud-collega en naar zijn zoon. Verder zou hij munitie thuis hebben laten slingeren, en werden er ook inbeslaggenomen XTC-pillen in zijn locker gevonden op het politiebureau. Volgens de oud-agent was dat slordigheid waar andere agenten zich ook schuldig aan maken.De verdachte zegt dat hij al lange tijd lijdt aan een posttraumatische stressstoornis. Hij schreef de rechtbank dat hij zich zwaar gestraft voelt door zijn ontslag. 'Het doet me veel pijn dat ik zo moest sneuvelen bij de politie.' Over twee weken doet de rechter uitspraak.