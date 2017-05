Cabaretier Ronald Snijders over zwijgend publiek: 'Ik ging dood, de mensen keken me stoïcijns aan'

DEN HAAG - 'Ik denk dat iedere komiek wel dezelfde nachtmerrie heeft. Je staat op het podium, je staat grapjes te maken en je dacht dat die toch wel leuk waren en het blijft stil. Je gaat kapot', zegt cabaretier Ronald Snijders.

Wat Snijders niet wist, was dat het publiek dinsdagavond in Goudse schouwburg in een complot zat van de stichting FSHD. Het publiek reageerde totaal niet op zijn grappen. De stichting zet zich in voor mensen met de erfelijke spierziekte FSHD (facioscapulohumerale dystrofie), waarbij onder meer de spieren in het gezicht langzamerhand verlammen en er geen non-verbale communicatie meer mogelijk is.Er was afgesproken dat de mensen in de zaal de eerste tien minuten op geen enkele grap zouden reageren. De stichting wilde de cabaretier laten ervaren hoe het is als je door de spierziekte FSHD nergens meer op kunt reageren.'Je staat eigenlijk voor jezelf te spelen en er komt niks terug. Ik dacht: Oké, dit wordt een hele lange avond. Niet alleen voor hen, vooral voor mij', zegt Snijders.Na tien minuten werd de voorstelling stilgelegd en vertelde een vrouw in rolstoel die de spierziekte heeft wat er precies aan de hand was. Snijders: 'Dat raakte me echt. Ik moest niet huilen, maar was wel erg geraakt.'Voorzitter van de stichting FSHD Kees van der Graaf zat doodsbenauwd in de zaal. 'Ik was bang dat hij boos zou zijn en weg zou lopen. Dat risico liepen we natuurlijk. Maar zijn impressariaat had al gezegd dat Ronald niet zo in elkaar zit.'Snijders is achteraf blij dat de stichting op deze manier de aandacht krijgen die ze verdienen. 'Ik had net als veel andere mensen nog nooit van deze ziekte gehoord, terwijl er veel meer patienten zijn met FSHD dan de neurologische ziekte ALS, die inmiddels bekend is geworden door onder meer de Ice Bucket Challenge.