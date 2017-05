Waterpolosters Oranje naar kwartfinale Kunshan Cup

Isabella van Toorn in actie namens het Nederlands team. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De Nederlandse waterpolosters hebben woensdag gastland China verslagen op het toernooi om de Kunshan Cup. De ploeg van bondscoach Arno Havenga zegevierde met 10-6 (2-1, 3-1, 1-0, 4-4). Oranje is achter Verenigde Staten als tweede in de poule geëindigd. Donderdag staat er een kwartfinale tegen Australië op het programma.

Lieke Klaassen en Ilse Koolhaas scoorden tweemaal voor Nederland, dat in de poule van Rusland won en van de Verenigde Staten verloor. Namens het Goudse Widex/GZC Donk waren Isabella van Toorn en Laura van der Graaf één keer trefzeker.Oranje bereidt zich op de Kunshan Cup voor op de finale van de World League in Shanghai. Dat toernooi duurt van 6 tot en met 11 juni. De VS en Rusland zijn daar ook tegenstander.