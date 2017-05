Urban Athletes Park in Alphen gaat 'wildste dromen' voorbij

ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Als ik hier rondloop, dan moet ik er echt aan hangen.' De Alphense Ninja Warrior Perry Oosterlee is blij. Heel blij. Sinds deze week is buitensportschool Urban Athletes Park in Alphen aan den Rijn officieel open. Een walhalla voor Ninja Warriors.

Het park, dat aan de Zegerplas ligt, werd eerder al gebruikt door freerunners en bootcampers. Maar nu zijn er allerlei toestellen en obstakels aan toegevoegd. 'En nu is het een perfecte plek om de basis voor Ninja Warrior te krijgen', zegt Oosterlee. 'Heel interessant voor Alphen en omstreken.'Oosterlee is geen onbekende in het wereldje. Eerder dit jaar won hij het tv-programma Ninja Warrior 2017. 'Dat was echt geweldig. Eindelijk na al die jaren. Het was echt een droom die uitkwam voor mij.' In die wedstrijd haalde niemand de eindstreep, maar Perry Oosterlee kwam het verst.Alphenaar Dave Hogenboom is een van de bedenkers van het Urban Athletes Park. Hij was er de afgelopen zes jaar druk mee bezig. 'Dit betekent voor mij de wereld. En nu er zo'n park staat, de grootste van Europa, gaat het gewoon m'n wildste dromen voorbij.'Het park is er voor iedereen. Hogenboom: 'Het biedt zo ontzettend veel mogelijkheden. Niet alleen voor mij, maar voor honderden mensen uit Alphen aan den Rijn en omgeving.' Meerdere externe partijen, zoals de gemeente, hebben geholpen bij de realisatie.Voor Perry Oosterlee is het Urban Athletes Park een mooie plek om te trainen. Hij is van plan om volgend jaar opnieuw mee te doen aan Ninja Warriors op SBS6. 'Ik ga dit park zeker gebruiken tot er opnames van Ninja Warrior zijn. Dus of het zomer of winter is, ik ben hier zeker te vinden.'