Robin Haase niet opgewassen tegen Rafael Nadal op Roland Garros

DEN HAAG - Het is Robin Haase niet gelukt om te stunten op Roland Garros, het Grand Slam-toernooi in Parijs. De 30-jarige tennisser uit Den Haag verloor woensdag in de tweede ronde van Rafael Nadal. Hij veroverde acht games tegen de Spaanse gravelkoning, maar ging in drie sets ten onder: 6-1, 6-4, 6-3.

Haase had zijn eerste partij overtuigend gewonnen van Alex de Minaur uit Australië. Zijn ontmoeting met Nadal, negenvoudig toernooiwinnaar op het Franse gravel, was zoals verwacht andere koek.Voor Haase was het de derde keer dat hij tegenover de even oude Spanjaard stond. Beide partijen hiervoor had hij verloren. Op het gras van Wimbledon sleepte de Nederlander er in 2010 een vijfsetter uit.Op het gravel van Parijs, waar Nadal al negen keer de allerbeste was, kwam hij er niet aan te pas. Hoe goed hij ook tegenstand bood. Na één uur en vijftig minuten spelen kreeg de Spanjaard op 5-3 zijn eerste matchpoint en benutte dat meteen.Daarmee is de laatste Nederlander verdwenen uit het enkelspel van het Franse grandslamtoernooi. In het dubbelspel was Haase al uitgeschakeld na één wedstrijd . Met zijn Britse partner Dominic Inglot was hij niet opgewassen tegen Treat Huey en Denis Istomin.