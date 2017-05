Haagse voetbalster Lineth Beerensteyn naar Bayern München

DEN HAAG - Voetbalster Lineth Beerensteyn verlaat FC Twente voor Bayern München. De 20-jarige aanvalster uit Den Haag is na Jill Roord de tweede speelster van de club uit Enschede die bij de topploeg uit Beieren aan de slag gaat.

Het duo gaat in Duitsland geen team vormen met Vivianne Miedema, want de Nederlandse international vertrekt naar het Engelse Arsenal. Ook landgenote Stefanie van der Gragt keert Bayern München de rug toe.Beerensteyn stapte een jaar terug nog over van ADO Den Haag naar FC Twente. Haar afscheidscadeau was het enige doelpunt in de KNVB-bekerfinale tegen Ajax, die door de Haagse vrouwen met 1-0 werd gewonnen