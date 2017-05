Bertens bezwijkt door zenuwen: 'Ik had paniek in mijn hoofd'

Kiki Bertens in actie op Roland Garros. (Foto: ANP)

WATERINGEN - Kiki Bertens wijt haar vroege uitschakeling op Roland Garros aan de zenuwen. De 25-jarige Wateringse verloor woensdag in de tweede ronde in twee sets van de achttienjarige Amerikaanse Catherine Bellos (6-3, 7-6). 'Het waren de zenuwen. Ik had paniek in mijn hoofd', zei Bertens tegen de NOS. 'Ik heb me geen moment lekker los gevoeld, zoals in de tweede set van mijn partij in de eerste ronde. Mijn armen zaten vast en mijn benen wilden niet.'





De Nederlandse nummer achttien van de wereld kende een goede aanloop naar Roland Garros met de toernooizege in Neurenberg en de halve finale in Rome.



Bertens heeft vaker in haar carrière last van de hoge verwachtingen gehad. Daar leek het volgens de tennisster zelf nu ook op. 'Vorig jaar heb ik hier de halve finale gehaald. Ik wilde bewijzen dat ik dat nog een keer kan. Daar was ik misschien te veel mee bezig. Ik heb tijdens de wedstrijd geprobeerd om naar oplossingen te zoeken en dat los te laten. Dat is geen moment gelukt.'

