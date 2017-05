Nederlands elftal wint met debutant Nathan Aké van Marokko

Nathan Aké tijdens het Nederlands volkslied, geflankeerd door keeper Jeroen Zoet en Matthijs de Ligt. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Verdediger Nathan Aké (22) heeft woensdagavond zijn debuut in het Nederlands elftal opgeluisterd met een zege. Oranje won de oefeninterland in en tegen Marokko met 1-2 (0-1). Hagenaar Aké mocht de hele wedstrijd meedoen. Quincy Promes en Vincent Janssen maakten de Nederlandse doelpunten in Agadir, Mbark Boussoufa deed iets terug namens het gastland.







In de basisopstelling van het Nederlands elftal was ook een plek ingeruimd voor Ter Aarder Jens Toornstra. De middenvelder, die vorige week



Advocaat en De Vrij ontbreken



Bondscoach Dick Advocaat uit Den Haag ontbrak nog bij Oranje. Zijn assistent Fred Grim kon geen gebruik maken van Ouderkerker Stefan de Vrij, Arjen Robben, Kevin Strootman, Daley Blind, Davy Klaassen, Jeremain Lens en Georginio Wijnaldum. Zij melden zich donderdag in het Portugese Lagos, waar het Nederlands elftal een trainingskamp heeft opgeslagen.



LEES OOK: Dick Advocaat begint tegen Luxemburg bij Oranje

Aké, die in de winterstop door Chelsea werd teruggehaald na een halfjaar bij Bournemouth en deze maand met de Londenaren kampioen van Engeland is geworden, ontving onlangs ook een uitnodiging van de nationale ploeg van Ivoorkust. Dat kwam omdat zijn vader daar is geboren. Hij gaf echter de voorkeur aan een loopbaan als international bij Oranje.In de basisopstelling van het Nederlands elftal was ook een plek ingeruimd voor Ter Aarder Jens Toornstra. De middenvelder, die vorige week zijn contract verlengde bij landskampioen Feyenoord, mocht 72 minuten meedoen. In de aanval speelde Memphis Depay uit Moordrecht twee minuten langer. Achterin werd Aké als linksback opsteld. Keeper Jeroen Zoet droeg de aanvoerdersband.Bondscoach Dick Advocaat uit Den Haag ontbrak nog bij Oranje. Zijn assistent Fred Grim kon geen gebruik maken van Ouderkerker Stefan de Vrij, Arjen Robben, Kevin Strootman, Daley Blind, Davy Klaassen, Jeremain Lens en Georginio Wijnaldum. Zij melden zich donderdag in het Portugese Lagos, waar het Nederlands elftal een trainingskamp heeft opgeslagen.

Door: Redactie Correctie melden