Gratis ov voor jongeren in armoede populair: al 5000 aanmeldingen

DEN HAAG - Er zijn al 5000 aanmeldingen binnen voor het idee van de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh om jongeren in armoede gratis met het ov te laten reizen. Zij mogen tussen 1 juli 2017 en 8 juli 2018 in de weekenden en schoolvakanties gratis gebruikmaken van bussen en trams van de HTM.

'Armoede is een groot probleem in Den Haag', zegt Baldewsingh. '42.000 mensen zitten in armoede of op de grens daarvan, daarbij zitten 23.500 kinderen. Ik maak me zorgen', zegt hij.Van de kinderen komen 8.500 jongeren in aanmerking voor de kaart. Zij zijn ouder dan 12, en jonger dan 18. 'We moeten solidariteit laten zien naar de mensen die geïsoleerd zijn', zegt Baldewsingh.Niet iedereen is blij met de regeling. De VVD bijvoorbeeld, en dat vindt Baldewsingh 'jammer'. Baldewsingh: 'De VVD schetst een verkeerd beeld door te zeggen dat het zou gaan om mensen die achterover zouden leunen of lui zouden zijn. Nee het gaat ook om mensen die wel werken, maar ook op de armoedegrens zitten. Als mensen zo vast zitten, moet je solidariteit tonen.'