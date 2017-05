Twee twintigers opgepakt voor steekpartij

DELFT - In Delft zijn een man van 28 jaar en een vrouw van 20 aangehouden in verband met een steekpartij. Een 33-jarige man was het slachtoffer.





De 28-jarige man werd daarna met de vrouw opgepakt bij De Kringloop. Ook is er een busje in beslag genomen. Mogelijk werd het slachtoffer in het busje dichtbij het ziekenhuis gestoken.



