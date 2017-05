Dode bij inhaalactie op N44 in Wassenaar

WASSENAAR - Bij een verkeersongeluk op de N44 in Wassenaar is woensdagavond een 26-jarige man uit Wassenaar om het leven gekomen. Volgens de politie gebeurde dat vermoedelijk tijdens inhaalmanoeuvre van een andere auto, met daarin een 37-jarige bestuurder uit Wassenaar.

Een 23 en 26-jarige man uit Wassenaar reden op de N44 in de richting van Wassenaar toen ze bij de afrit Kerkehout werden ingehaald door de 37-jarige bestuurder. Deze raakte bij het inhalen de zijkant van de auto van het tweetal.De auto van de twee jongemannen raakte hierdoor van de weg en kwam uiteindelijk tot stilstand op de oprit van een woning. De 26-jarige man bleek de aanrijding niet te hebben overleefd. Zijn vriend die in de auto zat is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De 37-jarige man is door de politie aangehouden.