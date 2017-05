OM: 'Goudse afperser van de Nederlandsche Bank moet psychisch behandeld worden'

Het gebouw van de Nederlandsche bank (Foto: ANP)

GOUDA - Tegen een man uit Gouda is woensdag door het OM opname in een psychiatrisch ziekenhuis geëist voor het afpersen van de Nederlandsche bank.

De man van 48 jaar stuurde in januari 2017 een tweetal dreigmails naar de Nederlandsche Bank waarin hij 2,2 miljoen euro eiste. Er moest betaald worden: 'anders vallen er dooien dit jaar', zo schreef de afperser.



In de dreigmails stond verder onder meer deze onsamenhangende tekst: 'Na 25 jaar ben ik jullie spuugzat, en er gaan ongelukken gebeuren bij de bank. Met jullie komen we eraan ! Ik eis 2.203.610 euro… Binnenkort wordt er geschoten bij de DNB. Of euro bedenkingsgeld overmaken.'





Geen rechtsvervolging



Als het aan het OM ligt hoeft de man verder niet vervolgd te worden, maar is het wel van belang dat hij snel wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De rechter doet binnenkort uitspraak in de zaak.