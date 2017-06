Bewoners redden hun eigen woningen van de sloophamer

Roggeveenstraat - Foto Omroep West

DEN HAAG - Bewoners van de Roggeveenstraat in Den Haag hebben op een bijzondere manier hun eigen huizen weten te redden van de sloop. Woningcorporatie Haag Wonen wilde een deel van de straat in het Zeeheldenkwartier slopen omdat de huizen in slechte staat verkeren. Maar door een bijzondere constructie wordt dat nu voorkomen.

De bewoners hebben zelf een woningvereniging opgericht en met hulp van Fonds 1818, de Triodos Bank en de gemeente Den Haag een constructie bedacht waardoor de woningen behouden blijven. Het gaat om 65 woningen in 37 panden waar de bewoners nu zelf beheerder van worden.



Dat betekent voor de bewoners dat de woningen niet gesloopt worden en dat ze erin kunnen blijven wonen. De huren gaan wel iets omhoog. Er zal worden geïnvesteerd om de woningen op een mooie duurzame manier te renoveren met veel eigen inzet van de bewoners.





Door: Anita Janssen