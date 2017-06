West Wekker: dode bij ongeluk in Wassenaar en gratis ov-kaarten zijn populair

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is juni! De zomermaanden zijn begonnen en van die maanden is dit je eerste West Wekker! Hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen legt uit wat de gevolgen zijn als 'een gefrusteerd mannetje'via internet iemand bedreigt, gratis ov-kaarten zijn populair en we beginnen met verdrietig nieuws uit Wassenaar

De man van 26 was samen met een vriend op pad, toen een achteropkomende automobilist hen aantikte. De auto raakte van de weg, met fatale gevolgen.De Haagse wethouder Baldewsingh maakt het vervoer met bus en tram voor arme jongeren in de weekenden en schoolvakanties gratis. Veel jongeren zullen hiervan vanaf 1 juli gebruikmaken. Al 5.000 jongeren hebben zich aangemeld voor de gratis ov-chipkaart.Altijd bijzonder: een regiogenoot die zijn debuut maakt in het Nederlands elftal. Gisteravond gebeurde het Nathan Aké. De Hagenaar mocht meedoen tegen Marokko en kreeg daarom het beroemde 'haasje'.Sommige mensen bij het Openbaar Ministerie doen voor 99,99 procent onnodig werk. En voor u de grap maakt: nee, dat ben ik niet. Zonde, denkt u? Misschien. Maar de overgebleven 0,01 procent is letterlijk van levensbelang. Het weer : Het blijft lekker weer. Zonnig en 23 graden. Aan de zee ietsje koeler.Vandaag is Jet in Voorburg. De lijn start aan Pr. Mariannelaan en eindigt bij Central Park By Ron Blaauw aan het Oosteinde. Op het eindpunt wacht een fijn glaasje cava, maar daar is ze zomaar nog niet. Onderweg moet er veel geklommen worden. Geen schutting is veilig. Een tandartspraktijk loopt uit om ladders te regelen. Onderweg komt ze een vrolijke Italiaan tegen die 25 jaar geleden verliefd werd op het lange blonde haar van zijn vrouw.