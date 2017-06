Alpe d'HuZes - Kijk nu Live mee

Deelnemer Alpe d’HuZes 2015- Foto: Anp

REGIO - De deelnemers van Alpe d'HuZes fietsen en lopen donderdag maximaal zes keer de 'Nederlandse berg in Frankrijk', de Alpe d'Huez op. Dit voor de strijd tegen kanker. Tussen 8.00 uur en 17.00 uur is de tocht te zien bij TV West en via omroepwest.nl. Dit alles onder het motto 'opgeven is geen optie' en om zoveel mogelijk geld te verzamelen in de strijd tegen kanker.





Emotionele uitdaging

Als je geen liveuitzending ziet, klik dan op





Onder de ruim 4.000 deelnemers zijn onder andere 44 deelnemers van het Leids Universitair Medisch Centrum die met elkaar ruim 50.000 euro hebben opgehaald. Bijvoorbeeld Julie Willumier, die zelf als onderzoeker subsidie heeft ontvangen uit het Alpe d'HuZes/KWF-fonds.Willumier doet onderzoek naar uitzaaiingen naar botten in armen en benen, waarbij ze de kwaliteit van leven van de patiënt wil verbeteren. 'Ik kan mijn onderzoek doen dankzij de mensen die hier de berg zijn opgefietst, nu wil ik graag ook wat terug doen en zelf mijn steentje bijdragen. Dag in, dag uit zie ik patiënten voorbij komen die onze hulp nog hard kunnen gebruiken.'Ook en vriendengroep uit Rijswijk beklimt de berg, alleen de mannen hebben al 1.250 kilometer in de benen en slechts één rustdag. De afgelopen dagen zijn ze op de fiets vanuit Rijswijk naar Frankrijk gegaan. De tocht is een emotionele uitdaging voor de vrienden, want in gedachte is er altijd iemand bij ze.Zo rijdt deelnemer Mike Snaaijer voor zijn neefje, die vecht tegen kanker. Remco Kramer rijdt voor zijn buurman en vriend Araldo Caster. Caster heeft zeldzame vorm van uitgezaaide longkanker. Hierdoor houdt een behandeling in Nederland op. Hij hoopt een alternatieve behandeling in de Verenigde Staten te kunnen ondergaan.Als je geen liveuitzending ziet, klik dan op deze link.