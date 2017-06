Geschoold personeel in de zorg heeft banen voor het uitkiezen

Thuiszorg bij mevrouw Olie in Den Haag - Foto: Hans Otte

DEN HAAG - Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg kampen met een tekort aan hoog opgeleid personeel. Dat blijkt uit cijfers van de gezamenlijke werkgeversorgnisaties Zorgzijn Werk en Care2Care. Alleen al in onze regio (Zuid-Holland-Noord) zijn er op dit moment 630 vacatures.

Werkgevers zoeken vooral verpleegkundigen en verzorgenden met een mbo- en hbo-opleiding. De gehandicaptenzorg heeft behoefte aan geschoolde begeleiders. De meeste vacatures zijn te vinden bij verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Ziekenhuizen zijn niet opgenomen in deze cijfers, maar bekend is dat ook daar een flink personeelstekort is.



De vraag naar personeel is volgens de werkgevers de afgelopen tijd toegenomen omdat er meer zorg wordt gevraagd. Door de toenemende vergrijzing zal het personeelstekort alleen maar toenemen.



Veel geld voor opleidingen



Één van de oplossingen om aan geschoold personeel te komen, is het omscholen van medewerkers. Zo worden lager opgeleide verzorgenden opgeleid tot verpleegkundigen.



Voor die opleidingen is in totaal 32 miljoen euro beschikbaar. De eigen medewerkers worden aangemoedigd om een stap in hun carrière te maken.



'Kans voor eerder ontslagen thuiszorgmedewerkers'



Volgens een woordvoerder van de FNV is de toenemende zorgvraag ook een gevolg van de ommezwaai bij gemeenten. Die hebben de afgelopen jaren flink bezuinigd op de thuiszorg en komen daar nu op terug.Ook in de verpleeghuizen worden na jarenlange bezuinigingen de budgetten weer verhoogd.



Er zijn toen in het hele land alleen al 30.000 thuiszorgmedewerkers ontslagen. 'Misschien dat die nu weer een kans krijgen', aldus de woordvoerder. Elke werkzoekende kan een vergoeding krijgen van het UWV om zich om te scholen.