Duizenden loze dreigementen bij politie Den Haag

Foto: Regio 15 (Archief)

DEN HAAG - De politie Den Haag moet per jaar duizenden keren reageren op bedreigingen die binnenkomen. Er wordt vooral veel gedreigd via internet. Dat schrijft hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen in zijn column op Omroepwest.nl. De meldingen kosten veel geld en menskracht.





Iedere bedreiging wordt serieus bekeken, maar niet overal wordt even serieus op gereageerd. ‘Voordat zo'n gefrustreerd mannetje achter zijn computer zijn biertje neerzet, de laptop opzij schuift en zichzelf van de bank hijst om daadwerkelijk iets doen... Dat is vaak tegennatuurlijk voor deze types. Gelukkig maar, zou ik willen zeggen.’, aldus Bart Nieuwenhuizen in zijn column.



Vorkheftruck



Vaak is ook een rekensommetje voldoende. Hij haalt het voorbeeld aan van een scholier die dreigde iedereen op school wilde neerschieten. Toen de politie en het openbaar ministerie keken waarmee de jongen de aanslag wilde plegen, bleek dat de scholier ‘een vorkheftruck nodig had om dit imaginaire arsenaal naar school mee te nemen’.



