Bouw woningen noodzakelijk voor toekomst Leidse regio

LEIDEN - De woningbouwopgave is de komende jaren de grootste uitdaging voor de Leidse regio. Dit zei wethouder Robert Strijk woensdag tijdens de ondernemersborrel van de gemeente Leiden. De aankomende tien jaar moeten er dertigduizend woningen worden gebouwd. Dit is maar liefst een derde van het aantal woningen dat er nu in de gehele regio staat.

Waar deze woningen precies moeten komen is nu nog de vraag. De regio speelt hierbij een belangrijke rol. Van de dertigduizend nieuwe woningen moeten er achttienduizend buiten Leiden komen te staan. De gehele woningbouwopgave is volgens Wethouder Strijk niet gemakkelijk: 'Voor twintigduizend van deze dertigduizend woningen, hebben we wel een idee waar dit zou kunnen zijn, maar voor tienduizend zijn we nog opzoek naar een plek.'De bouw van nieuwe woningen is noodzakelijk, omdat door schaarste op de woningmarkt de huizen in de Leidse regio voor starters onbetaalbaar worden. Door de vergrijzing neemt de druk op de woningmarkt de komende jaren verder toe. 'U en ik worden ouder. Dat is mooi, maar we blijven wel langer in ons huis wonen', zei Strijk. 'We moeten er voor zorgen dat ook onze kinderen een woning kunnen vinden.'Andere grote uitdagingen voor de toekomst zijn volgens Wethouder strijk: energietransitie, klimaatadaptatie en de internationalisering van kennis.